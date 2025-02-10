10日午後、愛知県岡崎市の新東名高速でトラック同士の追突事故があり、50代ぐらいの男性が意識不明の重体です。 【写真を見る】新東名で追突事故 大型トラック運転の男性が意識不明 なぜ車線上に止まっていた？積み荷散乱で通行止めも 愛知・岡崎市 事故があったのは、岡崎市岩中町の新東名高速下り線・岩中岩戸トンネルで、10日午後2時ごろ、トラックを運転していた47歳の男性が第一車線に大型トラックが停車しているのを見つけ