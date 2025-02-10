2月10日、京都競馬場で行われた11R・アルデバランステークス（4歳上オープン・ダ1900m）は、岩田望来騎乗の4番人気、ブライアンセンス（牡5・美浦・斎藤誠）が勝利した。アタマ差の2着に2番人気のモンブランミノル（牡4・栗東・小栗実）、3着に1番人気のジューンアヲニヨシ（牡5・栗東・松下武士）が入った。勝ちタイムは1:58.2（良）。【エルフィンS】ヴーレヴーが抜け出す…ダノンフェアレディはスタートで大きく外へ逸走ホッ