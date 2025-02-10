住宅ローン控除は、多くの方にとって大きな節税効果をもたらす制度です。初年度に確定申告を行うことで、住宅ローン控除を受けることができますが、2年目以降は勤務先の年末調整で申請することが可能です。 しかし、「忘れてしまった！」という方もいるかもしれません。そのようなとき、どのように対応すればよいのでしょうか。ファイナンシャルプランナー（FP）である筆者が、その対処方法を解説します。