【モデルプレス＝2025/02/10】Snow Manの目黒蓮、M!LKの佐野勇斗が10日、西武新宿ペペ前広場にて開催された劇場版「トリリオンゲーム」公開直前イベントに登壇。佐野が目黒へ懇願する場面があった。【写真】目黒蓮＆佐野勇斗が新宿降臨◆佐野勇斗、目黒蓮に懇願イベントでは、物語の内容にちなみ、“一番叶えたいワガママ”についてトークを展開すると佐野は「『いい加減くどいわ！』と思うことかと思うんですけど…」と前置きした