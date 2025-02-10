Ｊリーグは１０日、東京都内でＪリーグ開幕イベントを開催した。冒頭であいさつした野々村芳和チェアマンは「次の３０年で世界のトップ水準のリーグに」という目標の下、ピッチでは「コンタクト（接触）の強さと深さ」の向上と、「アクチュアルプレーイングタイム（試合の中で実際にプレーが動いている時間）」の増加を目標に掲げた。Ｊリーグが長年抱える問題が、欧州と比較した際の強度不足だ。正当なはずのチャージでも、過