◆第６０回クイーンＣ・Ｇ３（２月１５日、東京競馬場・芝１６００メートル）ロンドボス（牝３歳、栗東・藤原英昭厩舎、父モーリス）の前走、赤松賞は１勝クラス特別とはいえ、近年で存在感が増している。２０２０年アカイトリノムスメ、２０２１年ナミュール、２０２３年ステレンボッシュと勝ち馬からＧ１ホースが続々と出ている。ロンドボスは昨年の赤松賞で３着。勝ち時計は１分３３秒９だった。１９９５年に牝馬限定の東京