倉敷市／伊東香織 市長 岡山県倉敷市が、過去最大となる2025年度の一般会計当初予算案を発表しました。 （倉敷市／伊東香織 市長）「安心と発展へ、活力あるまちづくり予算」 倉敷市の2025年度の一般会計当初予算案は、過去最大となる2119億8400万円余りで、2024年度より約80億4400万円増えました。 予算案のうち主なものでは、災害時の浸水対策として市内にある排水機場の改修工事などに約35億2000万円、JR倉敷駅