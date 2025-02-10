資料まんのう町で栽培されているヒマワリ（2021年8月） 香川県まんのう町は、特産のヒマワリの栽培からオイル製造までに一貫して関わってもらう「ひまわり栽培協力隊」の隊員を募集しています。 作物栽培の苦労や達成感を感じてもらうことや、まんのう町に関わる関係人口を増やすことを目的に、今回初めて募集するです。 参加者は、5月から10月の間のうち7日間、種まきや間引き、除草、追肥、収穫、乾燥、搾油を行い、