昔の車名使い方には要注意驚くことではないが、先日、ルノー5とアルピーヌA290が共同で欧州カー・オブ・ザ・イヤー2025（国際的な自動車賞の最高峰）を受賞した。【画像】名クーペが「電動SUV」として復活。どんなクルマ？【新型フォード・カプリを写真で見る】全25枚筆者は標準モデル（5）には乗ったことがないが、高性能モデル（A290）には乗ったことがあり、とても楽しかった。筆者のレビューを見て、親戚の友人が注文する