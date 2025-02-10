2024年10月8日（火）より放送開始のTVアニメ『妖怪学校の先生はじめました！』第18話のあらすじ＆場面写真が到着した。TVアニメ『妖怪学校の先生はじめました！』は田中まいの同名漫画が原作。原作は月刊『Gファンタジー』で大好評連載中、シリーズ累計100万部を突破し、連載11年目に突入した。気弱で泣き虫、ヘタレな新米教師・安倍晴明の赴任先は、日本中の妖怪たちが集う「百鬼学園」だった──。桜舞う4月、憧れの教師になった