山形県内公立高校の推薦入試の合格内定状況が10日夕方発表され志願者数に対する合格者の割合、合格内定率は74.8％で去年よりおよそ8ポイントの減少となりました。ことし4月入学の公立高校の推薦入試は全日制の27校66学科で行われ、募集定員906人に対し978人が志願しました。合格内定者数は732人で内定率は74.8％となり、去年と比べおよそ8ポイント減少しました。倍率が最も高かった山形市立商業の経済は12人、総合ビジネスでは48人