2月1日に12球団が一斉にスタートしたプロ野球春季キャンプ。紅白戦など実戦形式での練習が各チームで始まる中、野球解説者の赤星憲広さんは、中日ドラゴンズの石川昂弥選手を“活躍が期待される選手”として挙げました。紅白戦で“膝つき豪快弾”「長打が打てそうな荒々しさが戻ってきた」中日は8日に紅白戦を実施。4番で出場した石川選手は、育成右腕の菊田翔友投手が投じた真ん中に入った甘いボールをフルスイング。右膝を地面に