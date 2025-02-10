調整する鍵山優真＝ハルビン（共同）【ハルビン（中国）共同】中国のハルビンで開催されている冬季アジア大会で10日、フィギュアスケートに出場する男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）と佐藤駿（エームサービス・明大）が試合会場で公式練習に臨んだ。競技が始まる11日の男子ショートプログラム（SP）は16人で争い、鍵山は2組の9番、佐藤は最終3組の15番で登場する。ペアの長岡柚奈、森口澄士組と清水咲衣、本田ル