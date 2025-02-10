来月１日にリニューアルオープンを迎える阪神競馬場で１０日、報道陣向けの内覧会が行われた。今回は主にスタンド施設の改装でコースや外観に変更はない。「シン・阪神競馬場」と銘打ったリニューアルは幅広いファン層への対応がテーマ。特にファミリー層が楽しめる施設を充実させた。スタンド屋内には新たに無料で利用できるボーネルンド監修のキッズエリア「あそび馬！」がオープン。芝生の上でのびのび体を動かしてあそべ