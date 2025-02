舞台「千と千尋の神隠し」が、日本時間10日朝に英・ロンドンで開催された、イギリスの老舗の演劇賞「WHATSONSTAGE AWARDS」授賞式で、“Award for BEST NEW PLAY”(最優秀新作演劇賞)を受賞した。この記事の写真を見る舞台は、宮崎駿監督の同名アニメーション映画を原作に、2022年3月に東京・帝国劇場で世界初演として開幕。主演の千尋を、橋本環奈や上白石萌音らが演じた。また、「レ・ミゼラブル」オリジナル版の潤色・演出な