近年の情報漏洩やサイバー攻撃の増加を受けて、M社では社内監視を強化することになりました。情報システム部員のAさんは、上司から監視ソフトを選定し、従業員が使用しているパソコンに導入するよう指示されます。【漫画】今さら「リモートワーク廃止」→トップエンジニアの「こんな会社辞めます」の一言で大混乱無事にソフトの選定が終わり運用が開始され、Aさんは監視ソフトが収集した情報を見てみると、「えっ、これって...」と