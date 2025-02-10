韓国発ボーイグループのBOYNEXTDOORが、2月10日（月）に行われた「トムとジェリー 85周年アニバーサリーイベント」に登壇。生誕85周年のトムとジェリーをお祝いするため駆けつけた。【写真】かわいい！猫ポーズを決めるBOYNEXTDOOR■アニバーサリーソングのリリースが決定この日、メンバーのTAESAN、SUNGHO、JAEHYUN、LEEHAN、RIWOO、WOONHAKは、最新曲「今日だけI LOVE YOU （Japanese Ver．） 」が流れるなか登場。イベ