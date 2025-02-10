バスケットボール、Bリーグ2部（B2）のライジングゼファー福岡は10日、センターのジョシュア・スミス（32）が左腓腹筋（ひふくきん）筋膜不全断裂で全治4週間と診断され、Bリーグのインジュアリ−（故障者）リストに登録されると発表した。登録は12日付の予定。最短で30日間はリストから抹消されず、試合に出場できない。米国出身で身長210センチ、体重138キロのスミスは今季加入。大柄な体格を生かしてゴール下の攻防で存在感