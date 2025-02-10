福岡県警城南署は10日、福岡市城南区で個人の携帯に同日午前11時ごろ、警視庁捜査二課の警察官を名乗る男から「兵庫県警から捜査依頼があって電話しています」などと言われる不審電話が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。