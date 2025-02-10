女性７人組ＨＩＰＨＯＰ／Ｒ＆Ｂガールズグループ・ＸＧが、１０日から放映開始のマクドナルドのテレビＣＭに初出演を果たした。オリジナル楽曲「ＩＮＴＨＥＲＡＩＮ（ＭｃＤｏｎａｌｄ’ｓＲＥＭＩＸＸ）」が使用されている。同ＣＭは、架空の店舗「マクドナルドＧＡＬＡＸＹ店」が舞台。ＸＧのメンバーは個性的な宇宙人スタイルに身を包み、宇宙人のＡＬＰＨＡＺ（ＸＧのファンの総称）と一緒にパーティーをする様