Ｘでは１０日、「難関大学」というワードがトレンド入りした。立憲民主党の公式Ｘで、「地方女子も遠慮なく難関大学を目指せる社会へ！」と問いかける書き込みをアップ。それに対して、さまざまな意見が寄せられた。教育分野のジェンダーギャップに取り組む東大発の学生団体「＃ＹｏｕｒＣｈｏｉｃｅＰｒｏｊｅｃｔ」のメンバーと野田佳彦代表が対話している動画とともに「『地方女子も遠慮なく難関大学を目指せる社会へ！』日