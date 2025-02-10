「第７０回関東地区選手権・Ｇ１」（１０日、戸田）ヤングダービー以外のＧ１は初参戦となる地元・埼玉支部の尾上雅也（３０）＝埼玉・１１９期・Ａ１＝が、１０日の２日目３Ｒでイン逃げを決めた。レース後は「回転の上がりは悪くないし、スタートもしやすい。ただスリットから先で行かれる感じがあります」と課題こそ残しているが、「ギアケースをやってペラも叩いて、これで良くなれば。今節はいつもより緊張感はあるし、そ