東京都稲城市のファーム新球場「ジャイアンツタウンスタジアム」で行われる開業記念試合で、阪神と対戦する３月８、９日に巨人ＯＢの中畑清さん、上原浩治さんらによる始球式とトークショーを開催する。同１５、１６日のイースタン・リーグ公式戦開幕シリーズでは来場者に「観戦証明チケット」とオープン戦の無料招待引換券を配布する。巨人が１０日発表した。詳細は球団公式サイトへ。