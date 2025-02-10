◇憲法裁軍人らの調書「証拠として採用可能」憲法裁判所は１０日、検察が作成した「非常戒厳」に関与した軍幹部などの供述調書について、尹錫悦（ユン・ソクヨル）大統領の罷免の是非を判断する弾劾審判で証拠として使えるとの立場を改めて示した。大法院（最高裁）の判例によると、刑事裁判において共犯者の供述調書は被告人が認めた場合のみ証拠として採用が可能としている。尹大統領側は李鎮雨（イ・ジヌ）氏、呂寅兄（ヨ・