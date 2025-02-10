プロボクシング元東洋太平洋スーパーバンタム級王者の勅使河原弘晶氏（34）が10日までに自身のYouTubeチャンネル「テッシーの人生いつでも挑戦」を更新。現役時代に“モンスター”とのスパーリングで味わった深刻なダメージについて振り返った。2019年2月に東洋王座の初防衛戦で同級7位の挑戦者・入口裕貴（エスペランサ）を8回TKOで下した。ただ、この試合の1カ月前に当時WBA世界バンタム級王者だった25歳の井上とスパーリン