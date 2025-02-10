大量の濁流が街に流れ込んできました。■“地上絵のナスカ”に鉄砲水ペルー南部の地上絵で知られる街・ナスカ。5日にわたって降り続いた大雨で鉄砲水が発生しました。水が流れているのは洪水対策で設置されている水路です。しかし、大量の流木と想定以上の水量でたちまち氾濫。住民たちはあふれ出た水の始末に追われていました。■川が“赤く変色”なぜ？アルゼンチンでも川に異変が起きています。赤く染まった水面。川の