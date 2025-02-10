タレントのつるの剛士（49）が2月9日、Instagramを更新。愛する“家族”が天国へ旅立ったことを報告した。【映像】愛する“家族”との別れに涙するつるの剛士の息子つるのはこれまで、Instagramで、ペットとの日常をたびたび発信。2024年1月の更新では、「家中を我が物顔でのんびり過ごすチャコ姐さん」とつづり、スコティッシュフォールドのチャコちゃんとの2ショットを披露していた。しかし、2025年2月9日、「この2日間、