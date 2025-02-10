X JAPANのYOSHIKIが10日、X（旧ツイッター）を更新。昨年10月に手術を受けた首の状態について明かした。YOSHIKI、ロス山火事被災者支援のため50万ドル寄付「うつ状態」も告白YOSHIKIは、「3度目の首の手術から4カ月が経ちました」とつづり、「まだ走ることはできないけど、普通に歩くことができるようになった。医者の指導のもとこれからリハビリの強度を上げていく予定」と現状を報告した。さらに、「精神の治療も同時におこなっ