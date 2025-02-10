大分銀行が地元企業4社と連携して今年4月に新会社を設立することを発表しました。デジタル地域通貨や行政サービスなど様々な機能を盛り込んだスーパーアプリの開発を目指します。 【写真を見る】大分銀行など5社が新会社「おおいたプラット」設立へ生活関連情報を提供するアプリ開発目指す （大分銀行・高橋靖英頭取）「地元大分でお金がもっと回る仕組み、お金が地元に落ちる仕組みを作ることでふるさと大