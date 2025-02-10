全国で約100院を展開する美容クリニック「TCB東京中央美容外科」の運営法人グループが、仙台国税局などの税務調査を受け、2023年6月までの約4年間に約8億円の申告漏れを指摘されたことがわかった。追徴課税（更正処分）は過少申告加算税を含め約9億円という。追徴課税を受けたのは、医療法人社団メディカルフロンティア（福島市）や東京、北海道の医療法人など計7社。関係者によると、十数人のクリニック院長がそれぞれ個人事