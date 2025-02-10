タレントのマツコ・デラックスが１０日、ＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」に生出演した。番組では「人より時間がかかることがありますか？」をテーマにトークを展開。人より時間がかかることを問われたマツコは「私は全部時間がかかる」と回答。「家に出ないといけない時間とか集合時間とか決まっているのに急げないの。なんだろうね、あれ。別にいいやと思っちゃうの」と告白した。垣花正アナが「ミッツ（マングローブ）さ