お笑い芸人の江頭２：５０（５９）が１０日、ユーチューブチャンネルを更新。コラボカップ麺の転売に物申した。この日は「ぶっ●す」という物騒なタイトルで動画をアップ。江頭は「今、ひどいことが起きてんだよ！」と声を荒げると、４日から発売中のエガちゃんねるコラボカップ麺が高額転売されていることに怒りをあらわした。同商品はファミリーマート、日清食品とのコラボが実現したもの。発表動画でも「転売は禁止」と注