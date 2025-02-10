「退職者増加に拍車が掛かっている」――。 看護師、介護士ら医療・介護現場で働くケア労働者の低過ぎる賃金の改善を求め、日本医療労働組合連合会（医労連、加入人員数約16万人）は、全国の3000か所以上の病院・診療所等に呼び掛け、3月13日に全国統一ストライキを行うことを決めた。 2月10日には医労連幹部が東京都内で記者会見を開き、ストライキを行わざるを得ない医療・介護現場のひっ迫した実情や、ストライキの