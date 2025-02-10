金刀比羅宮に奉納された「香川県ジン」4950円（500ml） 香川県産のオリーブで作った蒸留酒の「ジン」をより多くの人に知ってもらおうと、製造会社が金刀比羅宮に奉納しました。 金刀比羅宮に奉納されたのは、2024年2月から発売している「香川県ジン」です。剪定で不要になったオリーブの葉を蒸留して製造しています。 全国10の都市などで特産品のクラフトジンを企画販売する東京の「スターマ&#125