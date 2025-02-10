ドル円、１５２．５４レベルまで上昇し、高止まりに＝ロンドン為替 ロンドン序盤、全般に円安が進行するなかで、ドル円は高値を152.54レベルまで伸ばした。足元では152.30-40レベルに高止まりしている。 USD/JPY152.34EUR/JPY157.27EUR/USD1.0324