10日朝も一段と冷え込んだ静岡県内。午前8時ごろ、静岡市役所前の気温計は「1℃」となっていました。10日朝の最低気温は、県内18か所の観測地点のうち、そのほとんど、13地点で気温が氷点下に…。御殿場市では氷点下5.8℃、菊川市は氷点下3℃静岡市清水区は氷点下2.2℃となりました。8日、浜松市では…。（西尾拓哉記者）「8日午前9時です。浜松市内は 時折、雪が舞っています」強い風と共に舞い散る雪。路上に積もるほどの降り方