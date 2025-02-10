８日、就職説明会で企業の担当者と交流する外国人求職者（左から２人目）。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社海口2月10日】中国海南省海口市で8日、地元企業の就職説明会が開かれ、多くの求職者が訪れた。会場では250社を超える企業が1万件以上の求人を提供し、人材需要の高さを示した。８日、就職説明会に参加した求職者ら。（海口＝新華社記者／蒲暁旭）８日、就職説明会で企業の担当者に問い合わせをする求職者。（