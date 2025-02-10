昨年12月に右肘のクリーニング手術を受けた影響で2軍キャンプで調整を続けていたヤクルトの村上宗隆内野手（25）が、11日に1軍キャンプ地の沖縄に入ることが決まった。12日は休養日のため、チームの練習に合流するのは第4クール初日の13日からとなる。高津監督は「明日（11日）からこっちに来ます」と明かした。