広島県の湯崎英彦知事は10日の記者会見で、家庭内での男女の偏った役割分担意識を解消するための条例策定を目指す考えを示した。県の意識調査の結果、家事・育児の分担について男女で満足度に大きな隔たりがあり、条例策定で男性の家事・育児参画などを促し、性差による負担の偏りを解消する狙いがあるという。策定する方針の「男性の家庭生活における活躍の推進に関する条例」（仮称）には基本理念のほか、県や事業者の役割な