愛媛県立宇和島水産高校の生徒など9人が犠牲となったえひめ丸事故から10日で24年です。実習船えひめ丸は、2001年2月10日、ハワイ沖でアメリカ軍の原子力潜水艦に衝突されて沈没し、生徒や指導教官など9人が犠牲となりました。宇和島水産高校では追悼式典が開かれ、事故が起きた午前8時43分。えひめ丸から引き揚げられた鐘を9回鳴らし、全員で黙とうを捧げました。そして、慰霊碑に遺族や生徒が白い菊の花を手向けて、9人の冥福を祈