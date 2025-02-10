沖縄県は10日、首里城（那覇市）地下に残る太平洋戦争中の「第32軍司令部壕（ごう）」について、中枢部につながる第1坑口などを2026年度から順次公開する計画案を公表した。崩落対策を施した上で内部の一般見学も可能にする。昨年度の調査で位置が特定された第1坑口付近。今年度の調査で床板や坑木を確認し、報道陣に公開された=2025年2月7日午前11時21分、那覇市、棚橋咲月撮影県の計画案によると、五つある坑口と坑道のうち