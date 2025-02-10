セブン-イレブンのスイーツコーナーで何を買おうか、いつもうろうろしてしまう記者。2025年2月3日現在、SNSで「美味しい！」という声が多く上がっているセブンのスイーツを集めて紹介します。商品名と見た目からそそられるメニューばかりですよ。これは名前から美味しいやつ... ７Ｐ生チョコブラウニーサンド（267円）濃厚なチョコたっぷりの生チョコブラウニーサンドアイス。アイスの中からはチョコレートもとろけだします。チ