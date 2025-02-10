ワイン好きの人にワインをプレゼントするのって、すごく難しいですよね？自分がワインに詳しくない場合は特に…（汗）。このたび登場した「16タイプワイン診断 by wine@GIFT」なら、性格診断で相手にぴったりのワインが見つかるんですって！ソムリエ厳選のワインと、ユニークなメッセージカードで、ワイン好きも満足させること間違いナシ♪さっそく贈り物に使ってみよ～。 【農家が徹底解説】ワイン用