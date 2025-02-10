持ち帰りすし店「小僧寿し」は、2025年2月10日から14日まで、「BIG SALE『超キング』フェア」を開催しています（一部店舗を除く）。今回は祝日もフェア対象人気企画「『超キング』フェア」が開催中です。ボリュームとコストパフォーマンスをアップさせた、平日フェア最大級のボリューム商品が登場。今回は祝日の2月11日も実施されます。・超キング盛 30貫「まぐろ」など人気の定番ネタが30貫たっぷりと入っています。1貫あたり56円