【ファリン（キメラ） XL size】 5月発売予定 価格：未定 グッドスマイルカンパニーのPOP UP PARADEは、「ダンジョン飯」の「ファリン（キメラ） XL size」を5月に発売する。 「ファリン（キメラ） XL size」は、狂乱の魔術師の魔法でレッドドラゴンと融合してしまったファリンをフィギュア化したもの。半身を白い羽毛に包まれたドラゴンの体躯を迫