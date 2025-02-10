【おおきなぬいぐるみ 歩き茸】 予約期間：2月10日～3月19日 7月 発送予定 価格：5,500円 グッドスマイルカンパニーは「おおきなぬいぐるみ 歩き茸」を発売する。価格は5,500円。現在、グッドスマイルカンパニー公式ショップほかにて予約を受け付けている。 本商品は、「ダンジョン飯」に登場する魔物・歩き茸を