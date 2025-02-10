2月7日（金）の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』2時間スペシャルでは、マツコ・デラックスの終の住処を探すVTR企画が放送された。年々移住者が増え、現在約7万人もの日本人が住む国・タイ。円安でも物価は日本の半分、気候も温暖で親日国と、日本人が安心して暮らせるのだそう。そこで今回はそんなタイで、マツコにとっておきの物件を巡って行く。調査に向かったのは、『かりそめ天国』でお馴染みの仁支川峰子とアルコ＆ピース・平子