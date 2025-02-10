【第15話】 2月10日公開 価格：30ポイント 小学館は「週刊コロコロコミック」にて、山鷹景氏によるマンガ「ダウナーお姉さんは遊びたい」第15話を公開した。価格は30ポイント。 第15話では前回に引き続き、ミニ四駆がテーマとなる。なお2月10日現在、週刊コロコロコミックでは第14話などの一部エピソードも無料公開されている。 【最