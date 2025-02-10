9日未明、北秋田市の市道で新聞配達をしていた56歳の女性が車にはねられ死亡した事件で、警察は10日朝、北秋市に住む36歳の会社員の男を過失運転致死の疑いで逮捕しました。警察は男が現場から立ち去ったひき逃げの疑いでも調べを進めています。過失運転致死の疑いで逮捕されたのは北秋田市米内沢に住む会社員若松大和容疑者36歳です。北秋田警察署の調べによりますと若松容疑者は9日午前2時ごろ、北秋田市元町の市道で普通乗用車