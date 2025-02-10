カメレオン・ライム・ウーピーパイが3月に東京と大阪にて開催する初の自主企画イベント『“BANANA” vol.1』のゲストライブアクトが追加発表された。 （関連：カメレオン・ライム・ウーピーパイ、『SXSW Sydney』で掴み取った観客の心異なるカラーの2公演をレポート） 本イベントはカメレオン・ライム・ウーピーパイが“踊れる音楽”をテーマに、大好きなバナナよ